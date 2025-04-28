Land Rover возобновил производство оригинального Defender, но цена может поразить

Авто с кузовом "софт-топ" эксклюзивно будут предлагать в варианте с коротким кузовом, взяв за основу внедорожники 2012-2016 годов. Под капотом Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top пропишется атмосферная "восьмерка" на 5,0 литра мощностью 405 л.с. в паре с восьмиступенчатым "автоматом" ZF.

Понятно, что заводской рестомод сохранит весь свой внедорожный потенциал, но прибавит в комфорте. Так, появятся новые пружины, амортизаторы Bilstein и стабилизаторы Eibach. Штатные тормоза заменят на механизмы Alcon с четырехпоршневыми суппортами. На выбор будут доступны колеса диаметром от 16 до 18 дюймов, более десятка цветовых схем салона, 49 вариантов окраски кузова и уникальные аксессуары вроде "винного шкафа" и крепления для бордов.

Так как собирать внедорожники будут преимущественно вручную, цена окажется немаленькой. В Британии за Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top попросят минимум 260 тысяч долларов, а с дополнительным оборудованием цены могут достичь и 300 тысяч долларов.