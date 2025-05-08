Land Rover представил Defender для "Дакара": фото и характеристики

Как мы знаем, основой для боевого вездехода станет серийный Octa. С ним Defender Dakar D7X-R разделит не только платформу, но и битурбодвигатель V8 на 4,4 л и трансмиссию. Выступать за заводскую команду будет 14-кратный победитель "Дакара" Стефан Петерансель и один из самых перспективных и талантливых молодых гонщиков - литовец Рокас Бацюшка. Третьего пилота объявят позже.

Кроме непосредственного участия в ралли-рейде, бренд Defender выступит и как официальный партнер соревнований. На британских внедорожниках будут возить организаторов гонки и журналистов, а еще Land Rover возьмет на себя строительство шести специальных "разведывательных машин" для обкатки будущих маршрутов. Очевидно, это тоже будут доработанные Defender Octa или Defender 90 от Bowler.

На серийные Defender Octa ставят битурбомотор V8 с 48-вольтовым стартер-генератором (635 л.с., 750 Нм), пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport и тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами. Дорожный просвет у таких внедорожников составляет 319 миллиметров.

По сравнению с обычным Defender на Octa улучшена артикуляция колес, а в список ездовых режимов добавлен специальный профиль с настройками под скоростные заезды вне асфальта. Разгон с места до 100 км/ч у машины занимает четыре секунды ровно, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.