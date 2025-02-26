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Land Rover Defender короля Британии продадут на аукционе

Фото: Land Rover Defender короля Британии продадут на аукционе (iconic.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover Defender принца Уэльского продадут через аукционный дом Iconic. Автомобиль отличается наличием нескольких необычных решений, разработанных специально для участия короля в массовых мероприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

При этом специалистам не удалось обнаружить ни одной фотографии монарха рядом с внедорожником. Land Rover Defender 1978 года в зеленом цвете Keswick Green доставили в королевскую резиденцию в ноябре 2010 года.

Об этом свидетельствует письмо, адресованное тогдашнему главному водителю принца Уэльского Тиму Уильямсу. Кроме того, существуют другие официальные документы, подтверждающие принадлежность внедорожника королевской семье.

Внедорожник оснащен подогревом всех сидений, а также обогревом стекол. Судя по фотографиям, автомобиль принца Уэльского имеет небольшие следы эксплуатации. К сожалению, стоимость королевского внедорожника аукционисты раскроют только перед началом торгов.

 

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Автомобильный рынок