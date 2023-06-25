Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете

В Украине с 1 июня 2023 года выросли тарифы на свет для бытовых потребителей. Независимо от объемов потребления стоимость одного киловатт-часа теперь составляет 2,64 гривны.
РБК-Украина рассказывает, как можно сэкономить на оплате за свет.
Замена обычных ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы является одним из наиболее очевидных способов экономии. И хотя они гораздо дороже, потратиться стоит. Во-первых, служат они гораздо дольше, а во-вторых, на них дают гарантию от 1 до 3 лет. То есть при выходе из строя в гарантийный срок их можно поменять на новые.
В среднем зимой и осенью в домах свет горит около 10 часов в сутки, летом - около 2-3 часов. В таком режиме энергосберегающие лампы окупятся через 5-6 месяцев. Светодиодные лампы в зависимости от характеристик и бренда могут проработать более 30 000 часов. А это три с половиной года беспрерывной работы.
При выборе новой бытовой техники следует обращать внимание на класс энергоэффективности. Как правило, он обозначается буквами латинского алфавита. Самая энергоэффективная техника - та, которая имеет маркировку "А" с плюсами.
Чем больше плюсов, тем меньше бытовой прибор потребляет электричества. Использование техники категорий А+ и А++ позволяет сэкономить около 50% электроэнергии, а категория А+++ до 75% соответственно.
При соблюдении определенных правил можно добиться экономии и с теми приборами, которые уже есть у вас дома.
Например, рекомендуется отключать от сети даже неактивные чайники, блендеры или кофеварки. Кипятить - только в нужном объеме, чтобы не тратить электроэнергию на лишнюю воду. Чайники с небольшим объемом позволяют экономить до 5 кВт в месяц.
Холодильники лучше устанавливать в прохладных помещениях. Это снизит количество потребляемой энергии. Что касается стиральных машин, то не следует их перегружать и выбирать режим стирки температуре 30-40°С, потому что 90% электроэнергии тратится на нагрев. А современные порошки эффективны даже в холодной воде.
Умные розетки позволяют настроить график работы приборов, например, на ночные часы. При наличии двухзонного счетчика это позволит сэкономить на оплате за свет.
Также можно использовать светорегуляторы и датчики движения. Последние больше подойдут для частных домов и коттеджей, где часто забывают выключать свет в подвале, во дворе или на чердаке. В условиях небольшой квартиры тратиться на датчики бессмысленно.
Они работают в зависимости от степени яркости и реагируют на движение. Днем светильники выключаются автоматически, а ночью или при входе в комнату автоматически включатся.
Ночной тариф учитывается при наличии двухзонного счетчика. Этот тариф в два раза ниже обычного, то есть "ночной киловатт" - с 23:00 до 07:00 - стоит 1,32 гривны.
Если семья потребляет до 400 кВт-ч электроэнергии в месяц и переносит половину потребления на ночные часы, то экономия может достигать 20-25%. Стоят такие счетчики в пределах 1500-3000 гривен. Установку нужно согласовывать со своим оператором, как и подключение двухзонного тарифа. Окупаемость зависит об объемов потребления и может составлять 1-2 года.
Как правило, у современной техники есть функция отложенного старта, с помощью которой можно настроить запуск стиральных машин, хлебопечек или мультварок после 23:00.
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