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Lamborghini, Ferrari и не только. В РФ массово ввозят люксовые авто, несмотря на санкции, - СМИ

Архивное фото: В РФ массово ввозят люксовые автомобили, несмотря на санкции (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Россию после введения санкций ввезли более 1,3 тысячи элитных автомобилей и суперкаров на 230 млн долларов. Речь идет о Ferrari, Rolls-Royce и других машинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

Поток поставок автомобилей возобновился в 2023 году

С 15 марта 2022 года, когда ЕС и США запретили экспорт в Россию дорогих авто, на территорию страны попали по меньшей мере 1319 роскошных машин общей стоимостью 229,6 млн долларов.

Сразу же после введения санкций ввоз в Россию автомобилей многократно упал: за девять с половиной месяцев 2022 года через российскую таможню прошло не менее 378 машин стоимостью от 100 тысяч долларов каждая. 

Однако с началом 2023 года их поток возобновился - к середине октября, то есть тоже за девять с половиной месяцев, в страну ввезли не менее 941 такую машину.

Какие автомобили чаще всего ввозят в РФ

Журналисты насчитали 12 компаний, чьи автомобили стоимостью более 100 тысяч долларов попадали в Россию. 

Наиболее популярным оказались авто марки Land Rover: с момента введения санкций в Россию импортировали 551 автомобиль компании. На втором месте Mercedes-Benz с 226 машинами, на третьем - Porsche со 177 авто.

Также за 19 подсанкционных месяцев было ввезено по меньшей мере:

  • 104 BMW;
  • 99 Audi;
  • 97 Toyota;
  • девять Cadillac;
  • семь Rolls-Royce;
  • шесть Jeep;
  • одна Maserati.

Кроме того, в Россию попали по меньшей мере 42 суперкара: 32 Lamborghini и 10 Ferrari. Самый дорогой ввезенный автомобиль - Ferrari 812 Competizione за почти 534 тысячи долларов.

Импортировали автомобили преимущественно через посредников в третьих странах. Чаще всего это были компании из Кыргызстана, Турции, ОАЭ и Беларуси.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Также Correctiv писало, что российские торговые компании продолжили закупать оружие в Европе и США, несмотря на санкции, которые начали вводить еще в 2014 году.

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