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"Ласий шматочок для них": Труханов розповів, як Одеса готується давати відсіч окупантам

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Міський голова Одеси Генадій Труханов повідомив, що в місті зараз обстановка спокійна і напружена. Жителі міста очікують нападу з боку російських окупантів.

Про це Труханов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що в планах ворога Одеса займає окреме місце. Це такий собі ласий шматок для них. Вони дуже хочуть захопити Одесу, але цього не буде, тому що і ми підготувалися, і наші Збройні сили підготували оборону", - заявив він.

Мер Одеси повідомив, що влада міста провела соцопитування, згідно з яким понад 90% жителів міста вважають вторгнення Росії в Україну - війною, а не спецоперацією.

"Це широкомасштабна війна, в якій вбивають мирне населення, знищують наші міста та інфраструктуру. Більше ніж 90% одеситів це чітко розуміють. Як кажуть у нас в Одесі: у нас таке не їдять. Маю на увазі ці казки, які розповідають в Росії", - додав він.

Разом з тим мер Одеси повідомив, що в результаті недавнього обстрілу міста з моря постраждала одна людина.

"Два дні тому обстріляли з моря приватний сектор, дачі. Слава Богу, ніхто не загинув. Одна людина отримала легкі поранення. Але сам факт, що стріляли. Адже це ж не ракети прилетіли, а снаряди. І напевно з тієї артилерійської системи, з якої їх випускали, навідники бачили, куди вони стріляють, що поруч не військові об'єкти. І ось цей цинізм і брехня найбільше дратує - наскільки вони всі спотворюють, брешуть, перш за все, своєму народу", - заявив Труханов.

Труханов також повідомив, що для захисту міста побудовані барикади і встановлені протитанкові їжаки. Також місцева влада, розповів міський голова Одеси, формує стратегічні запаси продуктів тривалого зберігання, заготовляють стратегічні запаси медикаментів і паливно-мастильних матеріалів.

"Також нарощуємо наші можливості по заміні електропостачання, тобто Альтернативні джерела у вигляді генераторів. В першу чергу, ми встановлюємо їх в медичних установах, в соціальних об'єктах. Вже практично все підготовлено. І, крім того, про всяк випадок готуємо запаси дизельних генераторів", - повідомив мер Одеси.

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ОдесаГенадій ТрухановВійна Росії проти України