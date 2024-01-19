Лагард назвала лучшую защиту Европы от Трампа

Лучший план подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году - это поддержка единого европейского рынка.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Лучшая защита, если мы хотим на это так смотреть, - это нападение. Чтобы правильно атаковать, нужно быть сильным дома. Таким образом, быть сильным означает иметь сильный, глубокий рынок, иметь настоящий единый рынок", - сказала Лагард в Давосе.

Трамп закрепил свой статус лидера Республиканской партии, выиграв первый этап для Республиканской партии на выборах 2024 года в Айове - событие, которое вызвало беспокойство среди участников Давоса.

Ранее Лагард подчеркивала, что его потенциальная победа на ноябрьских президентских выборах в США может поставить под угрозу мировую торговлю, поддержку Украины и борьбу с изменением климата.

"Мы все обеспокоены этим, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой, крупнейшей оборонной страной в мире и были маяком демократии, со всеми ее плюсами и минусами Мы должны быть предельно внимательными", - сказала Ларагрд ранее на этой неделе.

Ее призывы к укреплению единого рынка являются постоянным требованием. Сегодня призвала к созданию более мощного органа по надзору за ценными бумагами в Европе в качестве одной из мер, способствующих интеграции рынков капитала.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу с беспрецедентным отрывом на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове. Результат Трампа отразил его популярность среди избирателей-республиканцев - даже после двух импичментов, его участия в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенного толпой сторонников.

Подробнее о результатах в Айове читайте комментарии эксперта для РБК-Украина "Первая победа Трампа на праймериз 2024 года: что это значит?".