Лагард: єврозона пройшла пік коронакризи

Фото: Крістін Лагард (World Economic Forum)

При цьому глава ЄЦБ закликає Європу готуватися до другої хвилі

Країни єврозони, по всій видимості, пройшли важкий етап коронакризи. При цьому владі необхідно підготуватися до можливої другої хвилі.

Про це заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард, передає Reuters.

За її словами, пік економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, пройдено, проте тривога зберігається.

"Ми, ймовірно, пройшли нижчу точку, і я говорю про це з деякою тривогою, тому що, звичайно, може початися серйозна друга хвиля", - зазначила Лагард.

Також повідомляється, що згідно з базовим сценарієм ЄЦБ, економіка блоку може скоротитися на 8,7% у 2020 році після більш ніж двомісячного карантину.

Нагадаємо, навесні Лагард заявляла, що коронавірус може викликати в Європі великий економічний шок; у квітні вона уточнювала, що пандемія призвела до погіршення ситуації у виробничій сфері та на ринку праці.

Водночас Reuters писав, що Лагард на відеоконференції глав держав і урядів Європейського союзу спрогнозувала, що економіка єврозони через пандемію може обвалитися на 15%.

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Автор: РБК-Україна