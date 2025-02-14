Лаборатории ОЗХО подтвердили применение оккупантами химического оружия, - МИД
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили, что российские оккупанты используют на войне против Украины гранаты с запрещенными химическими веществами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Как отметили в МИД, эксперты ОЗХО проанализировали российские слезоточивые гранаты РГ-Во, образцы грунта и травы, которые предоставила Украина.
"Как результат, две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХО подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств борьбы с массовыми беспорядками", - добавили в ведомстве.
В МИД обратили внимание, что Украина постоянно информирует международное сообщество о применении Россией запрещенных химвеществ, в том числе гранат РГ-Во. С февраля 2023 года по февраль 2025 года были зафиксированы 6 129 случаев применения российскими солдатами боеприпасов, которые содержали опасные вещества, в частности:
- хлоробензальмалононитрил (CS) - один из самых распространенных компонентов слезоточивого газа;
- хлорацетофенон (CN) - также компонент слезоточивого газа, но более токсичный, чем СS. Может вызывать ожоги кожи и сильное раздражение глаз.
- хлорпикрин - токсичное химвещество, которое обладает удушающим и раздражающим эффектом. Использовался как боевой газ в Первую мировую;
- меркаптаны (малодоранты) - сильно пахнущие вещества, которые могут вызывать тошноту и головную боль.
Такие действия России нарушают 5 пункт статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.
"Руководство Российской Федерации, создавая впечатление готовности к прекращению вооруженной агрессии против Украины, откровенно смеется над международным сообществом и подрывает глобальные усилия, направленные на достижение мира, свободного от химического оружия", - заявили в министерстве.
Также там призвали создать международную коалицию по привлечению России к ответственности за нарушение обязанностей по Конвенции о запрете химического оружия.
Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что с начала полномасштабной войны россияне отравили химическими веществами более 2 тысяч украинских солдат.
При этом, по его словам, трое украинских воинов погибли из-за применения оккупантами химоружия.
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