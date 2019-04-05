В лабораторії пояснили помилку з датами аналізів Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В лабораторії заявили про помилку працівника відділу пробопідготовки і сортування матеріалу

Лабораторію Eurolab пояснила, чому не збігалися дати результатів аналізу кандидата в президента Володимира Зеленського, які він здав перед дебатами. Про це говорится у зверненні лабораторії Зеленського.

Відзначимо, що в лабораторії не пояснили, чому не збігаються підписи на результатах дослідження.

"Після забору крові пробірка надходить у відділ пробопідготовки і сортування матеріалу, де реєструється працівником дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2", - заявили в лабораторії.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами.

Зазначимо, спочатку дата взяття аналізів зазначалося 2 квітня, проте після зауважень в коментарях, в штабі Зеленського оприлюднили нову фотографію, на якій зазначалася дата взяття аналізів 5 квітня, тобто сьогодні.

Крім того, змінилася дата видачі документа. Спочатку вказувалася дата 2 квітня 14:24, а потім - 5 квітня 16:56.

Сьогодні кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко проходили медобстеження, напередодні проведення дебатів. Порошенко здавав аналізи на НСК "Олімпійський", а Зеленський - у приватній клініці Eurolab.