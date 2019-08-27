На Kyiv Smart City Forum презентують розробки у сфері "розумних" рішень, - КМДА

У конгресно-виставковому центрі "Парковий" 1 жовтня уже вчетверте стартує Kyiv Smart City Forum, де презентують останні розробки у сфері "розумних" рішень, інноваційні досягнення української столиці, глобальні процеси діджиталізації та smart-технології у розбудові міського простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Одна із головних тем цьогорічного форуму – діджиталізація Києва та українських міст для комфорту і безпеки громадян. Експерти обговорять світові тенденції у цій сфері, зокрема, уніфікацію платіжних систем. Представники столичної влади презентують розвиток і перспективи цифрової інфраструктури Києва.

Також йтиметься про інноваційні екосистеми, технології моніторингу споживання енергетичних ресурсів і оцінки екологічної ситуації, сортування сміття.

Цього року учасників очікують 8 тематичних секцій (виступи у форматі SHORT TALKS, презентації, воркшопи, панельні дискусії), 1000 м демозони (демонстрація технологічних рішень вендорів, інноваційні продукти для розумних міст), 3500 гостей (представників місцевих влад, посольств, міжнародних організацій, бізнес-кіл, ЗМІ, вендорів, урбаністів, лідерів думок). У КВЦ "Парковий" площею понад 6000 кв. м пройде тест-драйв електрокарів і гібридів.

У рамках форуму відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів Smart Місто 2019. Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи будуть визначені в 5 номінаціях:

відкрите інноваційне місто – за успішне залучення жителів до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій;

найкраща транспортна модель міста – за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури;

найкомфортніше місто для життя – за найвищі стандарти проживання та високий рівень задоволеності мешканців;

місто стартапів – за підтримку запуску нових інноваційних проектів та технологічних рішень для вдосконалення міського простору;

екологічно відповідальне місто – за використання розумних технологій для захисту та відновлення міської екосистеми.

Як відомо, торік у рамках церемонії столицю визнали "Найбільш комфортним містом для життя".

Kyiv Smart City Forum започатковано для залучення провідних компаній світу до реалізації інноваційних проектів у Києві, налагодження співпраці київської влади та іноземних експертів у сфері інноваційних технологій, впровадження проектів із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.