Билеты на матч Украина - Грузия за криптовалюту можно приобрести на два дня раньше: как это сделать

Этот отборочный турнир является одним из ключевых этапов по пути к Чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Каждый матч имеет решающее значение, а поддержка фанатов важна для достижения результата.

Часть игр в рамках турнира Лиги Наций проходят в Польше и Чехии.

Предварительная продажа билетов за криптовалюту стартует на три дня раньше официального начала продаж и продлится с 18 по 20 сентября включительно.

Осуществление транзакций обеспечивает Whitepay – техническое решение для приема криптоплатежей. Найти билеты можно по ссылке .

Благодаря Whitepay, покупка билета становится очень простым процессом, не требуя сложных действий от пользователей. Сотни болельщиков уже убедились в преимуществах криптоплатежей и смогли увидеть матч с лучших мест на трибунах.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 580 торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали " Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну " на портале Дія.Образование.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.