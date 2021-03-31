Будинок і земля в Ялті, нерухомість в Донецьку і 3,7 млн гривень зарплати: декларація Тупицького

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький подав декларацію за 2020 року. У його власності перебувають дві земельні ділянки і будинок в Ялті, будинок і квартира в Києві, гараж в Донецьку і 3,7 мільйона гривень зарплати.

Так, він володіє будинком площею 221,5 метра в Кореїзі (Ялта, Крим), а також дві земельні ділянки 690 і 126 квадратних метрів. У Києві йому належать 60-метровий будинок, квартира на 216 метрів, земельна ділянка у Василькові Київської області (750 метрів). Він безкоштовно проживає в будинку в Києві площею 493,8 метра.

Крім цього Тупицький володіє гаражем в Донецьку. Там же знаходиться у власності його дружини квартира (50% від 63,7 м) та земельну ділянку (1000 м).

За 2020 року голова КСУ отримав 3 млн 715 35 тисяч гривень в якості зарплати за основним місцем роботи. Також йому була виділена допомога при народженні дитини - 10 320 грн.

Тупицький задекларував 45 тисяч доларів і 130 тисяч гривень готівкою, і 200 тисяч гривень на рахунку в банку. Його дружина має 11,5 тисяч доларів і 100 тисяч грн готівкою, у банку - 242 долари.