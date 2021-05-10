У Кувейті сталася пожежа на одному з найбільших нафтових родовищ світу

За інформацією кувейтської державної нафтової компанії, загоряння сталося вранці, 10 травня, на одному з робочих майданчиків. Вогонь вдалося взяти під контроль через кілька годин після загоряння.

Попри пожежу, загрози для видобутку нафти та інфраструктури немає. Причини загоряння встановлюватиме спеціально створена комісія.

Великий Бурган - це група родовищ нафти, яка була відкрита в 1938 році. За даними кувейтської державної нафтової компанії, Великий Бурган є найбільшим у світі резервуаром нафти в піщаних породах. Загальна площа родовищ становить близько 1 тисячі квадратних км. Передбачається, що це друге за величиною родовище нафти в світі після Гавара в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ціни на нафту зросли до двомісячного максимуму.

Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз світових цін на нафту на найближчі два роки.