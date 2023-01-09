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Кувейт начнет поставлять Европе в 5 раз больше дизельного топлива вместо российского

Фото: поставки дизельного топлива в Европу будут иметь значительные объемы (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Кувейт направит в Европу в пять раз больше дизельного топлива, чтобы заменить поставки топливных ресурсов из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Кувейт рассчитывает отгрузить в Европу 2,5 млн тонн дизельного топлива, или примерно 50 тысяч баррелей в день.

Также страна планирует в этом году увеличить экспорт топлива для авиалайнеров до 5 млн тонн, чтобы помочь европейским странам компенсировать сокращение потоков энергоресурсов из России. При этом в соответствии с планами государственной компании Kuwait Petroleum Corp. по авиационному топливу исключаются любые продажи на спотовом рынке. Это означает, что фактическое количество, отправленное в Европу, может оказаться более 5 млн тонн.

"Евросоюзу грозит потенциальная нехватка топлива с 5 февраля, когда вступит в силу запрет импорта нефтепродуктов из России в наказание за вторжение в Украину. По данным Bank of America, цены на дизельное топливо могут возрасти до 200 долларов за баррель из этого квартала, поскольку запрет может повлечь за собой глобальный дефицит", - отмечает Bloomberg.

В то же время, по оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., к концу 2022 года ЕС покупал почти 1,3 млн баррелей в день топливных продуктов из России. Приблизительно половина их приходится на дизель.

В последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов.

"Его самым большим вложением было строительство Аль-Зур. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, рассчитанный на переработку 615 тысяч баррелей сырой нефти в день, и в конце прошлого года он впервые отправил на экспорт дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей", - подчеркивает издание.

Ожидается, что другие ближневосточные производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также увеличат экспорт топлива в Европу в 2023 году.

Осенью РБК-Украина сообщало, что Европа увеличила закупку дизеля у России перед введением эмбарго.

Кроме того, мы писали, что Украине вряд ли грозит дефицит топлива в результате массового использования генераторов из-за отключения света.

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