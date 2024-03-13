В "Кусуме" рассказали, как помогают больницам и военным

Еще до начала полномасштабного вторжения силами "Кусум" проводился ремонт гражданских укрытий для населения и осуществлялась активная информационная борьба с ложной информацией о ситуации в Украине в международном инфопространстве.

С первых дней полномасштабного вторжения и в настоящее время "Кусум" обеспечивает профильную поддержку медучреждений лекарственными средствами. Общая стоимость предоставленных медикаментов составляет более 40 млн. гривен. Более 400 больниц и неприбыльных организаций уже получили необходимые медицинские средства, которые часто доставлялись в тяжелейших условиях, даже во время боевых действий и обстрелов.

Кроме фармпомощи и информационной поддержки, при содействии компании было спасено 750 иностранных студентов из Сум. Тогда город был полностью окружен и находился в блокаде. Поэтому более 20 дней силами компании осуществлялись бесперебойные поставки питьевой воды и питания, а при первой же возможности студентов были вывезены и доставлены в более безопасные регионы Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения, в 2022 году, "Кусум" перечислила на счета НБУ 11 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, при активном участии компании и содействии Посольства Украины в Индии, Посольства Индии в Украине, МИД и Военно-воздушных сил Индии, в первые недели войны было собрано 25 тонн гуманитарной помощи, общей стоимостью около 52 млн гривен.

Доставка помощи осуществлялась самолетами ВВС Индии в Варшаву, откуда она была доставлена в Украину. На сегодняшний день эта гумдопомощь стала регулярной и осуществляется несколько раз в год и распространяется среди военных, госпиталей, лечебно-профилактических учреждений.

В мае 2022 года на нужды ВСУ компанией было передано 20 служебных автомобилей. В то же время, "Кусум" осуществила вторую доставку гуманитарной помощи из Индии в Украину общей стоимостью 900 тыс. долларов США.

Начиная с осени 2022 г., когда вражеские атаки покидали украинские города без света, компания нашла способ помочь населению. В кратчайшие сроки сотни лифтов многоквартирных домов и гражданских объектов были оснащены "ящиками несокрушимости", содержавшими питьевую воду, еду и базовые медикаменты.

Тогда же компания провела сбор средств на гемостатические салфетки CELOX для ВСУ и передала на передовую комплекты теплой одежды, термоодежду и печи-буржуйки. Впоследствии были закуплены переносные электростанции для нужд СБУ.

Кроме помощи военным, "Кусум" вносит вклад и в жизнь гражданского населения. В частности, в 2023 году при содействии компании в Киеве был обустроен сквер, а затем и целый парк, где могут отдыхать все желающие.

Всего на сегодняшний день помощь от "Кусум" уже составляет более 170 млн гривен.

Вклад компании был оценен и отмечен отличием Верховной рады "За заслуги перед украинским народом" и наградой от президента Украины.