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Кушнер и Виткофф в Москве: Путин назвал ситуацию в Украине сложной и похвалил Трампа

01:41 06.09.2026 Вс
2 мин
Переговоры в Москве продолжались более 2,5 часов
aimg Юлия Маловичко
Фото: диктатор РФ Владимир Путин и спецпредставители США (росСМИ)

Диктатор РФ Владимир Путин в начале переговоров с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером назвал ситуацию в Украине сложной и похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия по урегулированию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и российские СМИ.

"Путин в субботу в Кремле встретился с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, проведя около трех часов, заявив им в начале переговоров, что ситуация в Украине "сложная", - написало издание.

Отмечается, что глава Кремля высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

"Понимая, что попадает в сложную ситуацию, он, тем не менее, не прекращает свои усилия, направленные на содействие урегулированию и внесению своего вклада в разрешение российско-украинского конфликта", - процитировало Reuters Путина.

Насчет комментария из Москвы по переговорам, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил - Виткофф и Кушнер пообещали использовать во время контактов в Киеве оценки, высказанные Путиным по поводу путей урегулирования войны.

В Кремле официально заявили – переговоры были "содержательными, чрезвычайно откровенными и проводились в атмосфере доверия".

При этом источник Reuters, близкий к Кремлю, заявил: Путин все еще намерен захватить больше территорий в Украине. Анонимный собеседник СМИ сообщил об этом еще до появления сообщений о возможной поездке посланцев Трампа в Москву.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит обеспечение безопасности остальной Донецкой области", - сказал источник Reuters, добавив, что лидер Кремля уверен - это произойдет до конца года.

Переговоры в Москве

Посланники США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в субботу, 5 сентября, в Москву на переговоры с Путиным по урегулированию войны в Украине, которые были на паузе из-за фокуса американцев на войну в Иране.

РБК-Украина писала о всех известных подробностях о результате переговоров посланников Трампа и Путина.

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