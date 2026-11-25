" Пока что Путин проявляет сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие - что, безусловно, является очень важным моментом, - и заверил нас, что не имеет таких намерений " , - сказал зять президента США.

Кушнер подчеркнул, что мир живет "в очень опасное время". По его словам, война, хоть и ограниченная территорией Украины, фактически превратилась в опосредованный конфликт, в котором ЕС финансирует и вооружает Киев для противостояния РФ.

"Достаточно лишь незначительного просчета, чтобы ситуация масштабно обострилась", - заявил спецпредставитель США.

Напомним, Кушнер расхвалил российскую переговорную группу, а самого Путина назвал "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой".