В Курской области РФ оккупант расстрелял из автомата сослуживца

В Курской области РФ российский военный расстрелял из автомата сослуживца. Тот погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

По данным ASTRA, в районе деревни Заболотовка Курской области 5 февраля из автомата на позициях МО РФ во время службы был расстрелян контрактник в/ч 953071 34-летний сержант Иван Захаров.

"Он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, по подозрению задержали сослуживца Захарова - 41-летнего сержанта Геннадия Амосова. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве "неприязненных отношений".

Ситуация на границе Украины с Курской областью РФ

Курская область РФ граничит на северо-западе с Брянской, на севере - с Орловской, на северо-востоке - с Липецкой, на востоке - с Воронежской, на юге - с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Буквально недавно дрон атаковал Курскую область (Россия). Из-за налета БПЛА двое оккупантов получили ранения. Кроме того, в России 4 февраля пожаловались на "атаку" дронов в Курской области. Местные власти уже даже успели выяснить, что БПЛА прилетел якобы "со стороны Украины" и повредил объекты связи.

Напомним, ранее стало известно, что россияне чаще всего убивают своих сослуживцев из-за нарушений правил обращения с оружием. В частности, ранее оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк насмерть расстрелял 20 российских военных.