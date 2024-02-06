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У Курській області РФ окупант розстріляв з автомата товариша по службі

Росія, Вівторок 06 лютого 2024 09:05
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У Курській області РФ окупант розстріляв з автомата товариша по службі Фото: у Курській області РФ окупант розстріляв з автомата товариша по службі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області РФ російський військовий розстріляв з автомата товариша по службі. Той загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За даними ASTRA, в районі села Заболотівка Курської області 5 лютого з автомата на позиціях МО РФ під час служби було розстріляно контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова.

"Він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть у Telegram-каналі, за підозрою затримали товариша по службі Захарова - 41-річного сержанта Геннадія Амосова. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті "неприязних відносин".

У Курській області РФ окупант розстріляв з автомата товариша по службі

Ситуація на кордоні України з Курською областю РФ

Курська область РФ межує на північному заході з Брянською, на півночі - з Орловською, на північному сході - з Липецькою, на сході - з Воронезькою, на півдні - з Бєлгородською областями; з південно-західного та західного боку до неї примикає Сумська область України.

Буквально неojдавно дрон атакував Курську область (Росія). Через наліт БПЛА двоє окупантів отримали поранення. Крім того, у Росії 4 лютого поскаржилися на "атаку" дронів у Курській області. Місцева влада вже навіть встигла з'ясувати, що БПЛА прилетів нібито "з боку України" та пошкодив об'єкти зв'язку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни найчастіше вбивають своїх товаришів по службі через порушення правил поводження зі зброєю. Зокрема, раніше окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій же танк на смерть розстріляв 20 російських військових.

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