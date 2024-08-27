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Курская операция не срывала "энергетическую" встречу в Катаре, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Операция сил обороны в Курской области абсолютно не связана с "энергетической" встречей в Катаре. В то же время, она является одним из пунктов плана победы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Не связаны абсолютно вещи Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - заявил президент. 

"Энергетическая" встреча

В середине августа The Washington Post заявило о том, что в этом месяце Украина и Российская Федерация планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров с целью заключения соглашения о прекращении ударов по энергетике, а также энергетической инфраструктуре с обеих сторон. 

Позже глава Министерства энергетики Герман Галущенко опроверг слухи о якобы сорванных переговорах с врагом. Он заявил, что Украина не ведет переговоры с террористами и никакого диалога через посредников также не было. 

В то же время Галущенко рассказал, что 22 августа прошел саммит в режиме онлайн по вопросам третьего пункта Формулы мира, который касается энергетической безопасности.  

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