Курсы доллара в евро в Украине: каких ожидать сюрпризов

Курс евро

Как отметил банкир, в отличие от доллара, европейская валюта в Украине формируется на основе мировых трендов пары доллар/евро. То есть курс евро в Украине совпадает с мировым.

На соотношение этих валют влияет поведение мощных инвесторов, состояние экономического сотрудничества (и в частности таможенных тарифов) ЕС и США, инфляции в США и ЕС, ряд геополитических факторов, среди которых отдельной строкой идет ситуация на Ближнем Востоке и тому подобное.

"Мы лишь можем очертить возможный коридор курсовых колебаний евро, однако более точный прогноз пока почти исключен: ситуация может измениться в любой момент, а состояние неопределенности порождает нагнетание и не всегда экономически мотивированное соотношение курса евро к доллару", - сказал Лесовой.

По его оценке, на следующей неделе евро будет торговаться по курсу 48,5-49,5 гривны. При этом курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

Курс доллара

Что касается стоимости доллара, то здесь особых изменений не произойдет: благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ курсовые изменения являются мизерными и неторопливыми.

Зато можно ожидать, что на следующей неделе курс американской валюты будет находиться ниже отметки в 42 гривны, сказал Лесовой.

"Валютный рынок будет достаточно пестрым именно из-за поведения евро. Однако в целом, если учесть стратегию Нацбанка, как основного игрока на валютном рынке, и события в мире, то вполне возможно, что ощутимый разрыв между курсами пары доллар/евро сохранится", - Лесовой.

Итак, как и на прошлой неделе, основные публикации о курсовых изменениях будут касаться именно курса евро. Цена доллара будет оставаться на приемлемом и ожидаемом уровне.

"Сейчас отсутствуют угрозы стремительного обвала американской валюты, которая остается ведущей в мире", - констатировал банкир.