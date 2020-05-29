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Курс долара знизився на міжбанку, євро наблизився до 30 гривень

Новини » Економіка   

Долар знову коштує дешевше 27 гривень, євро - майже 30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,8322 - 29,8656 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8300

26,8600

EUR/UAH

29,8322

29,8656

RUB/UAH

0,3800

0,3806

Торги по долару на міжбанку 28 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 29,6922 - 29,7253 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,84 - 28 травня), продажу - 27,02 (27,08 - 28 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,33 (3,35 - 28 травня), продажу 3,83 (3,82 - 28 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 26,8685 гривень за 1 долар (-0,0374 грн). При цьому курс долара на 29 травня становить 26,9059 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус

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