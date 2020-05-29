Курс долара знизився на міжбанку, євро наблизився до 30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,8322 - 29,8656 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8600 EUR/UAH 29,8322 29,8656 RUB/UAH 0,3800 0,3806

Торги по долару на міжбанку 28 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 29,6922 - 29,7253 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,84 - 28 травня), продажу - 27,02 (27,08 - 28 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,33 (3,35 - 28 травня), продажу 3,83 (3,82 - 28 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 26,8685 гривень за 1 долар (-0,0374 грн). При цьому курс долара на 29 травня становить 26,9059 гривень за 1 долар.