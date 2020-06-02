Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку 26,81 гривень за долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 29,98 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 29,9646 - 29,9843 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7900 26,8100 EUR/UAH 29,9646 29,9843 RUB/UAH 0,3892 0,3897

Торги по долару 1 червня закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 29,7954 - 29,8176 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,89 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,71 - 1 червня), продажу - 26,89 (26,94 - 1 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,41 (29,42 - 1 червня), продажу - 29,85 (29,93 - 1 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,36 (3,35 - 1 червня), продажу 3,85 (3,85 - 1 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар.

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 26,7955 гривень за 1 долар (-0,0226 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 26,8181 гривень за 1 долар.