Курс станет гибким. Зачем это и что будет с долларом: ответы на главные вопросы

Зачем переход на гибкий курс?

Нацбанк надеется, что новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка. И снизит риски накопления валютных дисбалансов.

Управляемая гибкость станет следующим шагом для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем. Это режим денежно-кредитной политики с конечной целью обеспечить ценовую стабильность в стране.

Предпосылками к переходу стали:

устойчивое снижение инфляции

накопление значительных международных резервов

рост привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа)

Украинский и мировой опыт свидетельствует, что длительная фиксация курса приводит к дисбалансам и к серьезным проблемам в будущем.

Это может не только ослабить экономику и финансовую систему прямо сейчас, но и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины.

"Большинство украинцев хорошо помнит валютные кризисы 2008 и 2014-2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса", - добавили в НБУ.

Многолетнее удержание курса обычно заканчивается одинаково - накапливаются валютные дисбалансы, исчерпываются международные резервы, после чего следует глубокая девальвация и экономический спад.

Гибкий курс требовал МВФ?

Глава НБУ Андрей Пышный напоминает, что стратегия валютной либерализации и перехода к гибкому курсообразованию были одним из структурных маяков в договоренностях с Международным валютным фондом.

"Мы двигаемся в рамках стратегической цели, даже пошагового плана, который четко можно проследить, исходя из наших публичных коммуникаций и, соответственно, принятых решений", - добавил он.

Что изменится для украинцев?

Теперь официальный курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при участии Нацбанка.

Правила установления наличного и карточного курса останутся без изменений. Именно в этих сегментах рынка население покупает и продает валюту. То есть правила будут такими же, как и последние полтора года.

Отметим, все это время обменный курс не был фиксированным: было как снижение, так и повышение. Например, в июле 2023-го наличный доллар в продаже опускался ниже 37,2 гривен.

Новый механизм также должен способствовать приближению наличного курса к официальному.

В частности, НБУ будет принимать меры для увеличения возможности банков удовлетворять спрос на наличку. Либо же смягчать ограничения на покупку валюты на наличном рынке или онлайн.

По словам главы Пышного, решение в основном касается бизнеса, который покупает и продает валюту на межбанке. Он также отметил, что по факту украинцы уже давно живут в режиме гибкого курса. С начала года гривна укрепилась по отношению к доллару на 7%, в то время как в прошлом году просела на 50%.

Курс отпустили в "свободное плавание"?

Управляемая гибкость отличается от плавающего курсообразования, которое действовало до 24 февраля 2022 года. С новым режимом регулятор продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке, оставаясь ключевым игроком.

Нацбанк будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс может изменяться в обе стороны: расти и снижаться.

Кроме того, регулятор обещает ограничивать курсовые колебания, не допуская резкого ослабления или укрепления гривны.

"НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования, который был до полномасштабного вторжения. Мы пока этот вариант даже не рассматривали, учитывая структурный дефицит валюты на рынке", - заявил Андрей Пышный.

Довоенный режим не подходит, поскольку на рынке есть структурный дефицит валюты. При плавающем курсе такая ситуация приведет к постоянному падению гривны. Управляемая гибкость позволит компенсировать структурную разницу между спросом и предложением.

На сегодня международные резервы составляют около 40 млрд долларов. И это усиливает способность сохранять курсовую устойчивость.

Как Нацбанк будет стабилизировать наличный рынок?

По словам замглавы НБУ Юрия Гелетия, после перехода на управляемую гибкость Нацбанк продолжит мониторить рынок. Он также отметил, что в прошлом году разница между официальным фиксированным курсом и наличным в 2022-м достигала 20%, а в этом после смягчения валютных ограничений упала до 3%.

"У нас есть арсенал работы с этой множественностью курсов… Мы разрешили покупать по безналичному каналу 50 тысяч гривен, мы увеличили возможность вкладов со 100 до 200 тысяч гривен на депозит", - отметил он и добавил, что у НБУ есть наработки для влияния на спрос на наличном рынке, переводя его в безналичный сегмент.

Есть ли коридор, в рамках которого может быть отклонение от текущего курса?

Как объяснил Гелетий, у НБУ есть тактика, но ее не могут детализировать.

"Как было отмечено, наш приоритет - обеспечение устойчивости на валютном рынке. И, поверьте, у нас есть качественный арсенал, чтобы это реализовать", - отметил он.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук добавил, что регулятор будет позволять валютные колебания, и, вероятно, сглаживать их ежедневно.

"Мы не озвучиваем конкретные параметры своих интервенций. Но эти параметры, особенно на первых этапах, будут минимизировать колебания", - подчеркнул он.

Также в Нацбанке добавили, что придерживаются "конструктивной неопределенности", чтобы избежать спекуляций на валютном рынке.

Что теперь будет с долларом?

"К сожалению, мы никогда не даем прогнозов и нашего видения оптимального курса. Мы говорим о наших целях. Цель и приоритет остаются неизбежными. Курсовая устойчивость - одна из важнейших компонент нашей стабильности", - отметил Андрей Пышный.

Будут ли новые смягчения на валютном рынке?

Как заявили в Нацбанке, на третьем этапе валютной либерализации ожидается увеличение объемов денежных переводов. Пока же готовятся к завершающим шагам первого этапа.

Курс будут устанавливать ежедневно. Каким он будет завтра?

С завтрашнего дня банки смогут продавать и покупать безналичную валюту по курсу, который они устанавливают самостоятельно без ограничения в 1% от того курса, который был.

"Курс, с которого завтра начнет функционировать рынок, это 36,57 гривен за доллар. Мы посмотрим, как завтра пройдут торги, и сделаем выводы и вынесем решение после обеда, в 15:30, по установлению курса на следующий день", - отметил Юрий Гелетий.

Есть ли перспектива возвращения к фиксированному курсу?

Нацбанк в зависимости от ситуации на рынке и макроэкономических условий будет корректировать параметры своих интервенций и при необходимости сужать или расширять колебания

"Сейчас у нас нет ограничений для того, что мы точно не вернемся к фиксированному курсу, но это точно не наш базовый вариант", - подчеркнул Сергей Николайчук.

Как уточнил Пышный, в нынешних условиях военная кампания имеет большое значение. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будут приниматься решения по валютному рынку.

Есть ли смысл массово скупать доллары? Что говорят в НБУ

В Нацбанке обратили внимание на то, что в стратегию валютной либерализация заложено обеспечение привлекательности гривневых активов.

"Соответственно, мы не планируем допускать такие колебания, которые поставили бы под вопрос привлекательность гривневых активов. Это важный месседж, который мы пытаемся донести. О том, что активы в украинской валюте являются достаточно прибыльными. Нет особого смысла перебрасывать все свои сбережения в иностранную валюту", - добавил Николайчук.