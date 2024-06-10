Курс евро снизился после выборов в Европарламент

Курс евро по отношению к доллару снизился после решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные парламентские выборы в результате поражения от ультраправых на выборах в Европарламент. Евро упал на 0,5% до месячного минимума в 1,0764 за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Результаты в ЕС показывают, что центристские, либеральные и социалистические партии должны сохранить большинство после выборов в Европейский парламент, но наибольших успехов добились националисты-евроскептики, что подняло вопросы о способности крупных держав проводить политику в блоке.

Как отмечает Bloomberg, сделав рискованный шаг ради восстановления власти, Макрон назначил парламентские выборы, первый тур которых назначен на 30 июня.

"Вероятно, это несколько плохая новость для рынков. Это привносит неожиданный элемент неопределенности", - сказал главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

Стратеги сосредоточены на потенциальном воздействии на экономические перспективы Франции. По мнению Валентина Маринова из Credit Agricole, инвесторы могут также начать сомневаться в решимости Европы в отношении более тесной налогово-бюджетной и финансовой интеграции.

Трейдерам также придется учитывать политическую неопределенность в своих ставках.

"Это можно рассматривать как удар по зарождающимся позитивным настроениям в отношении евро, которые начали доминировать на валютных рынках в последние недели", - сказал глава французского банка по валютным исследованиям и стратегии G-10.

Стратег зарубежно-китайской банковской корпорации Кристофер Вонг также следит за развитием событий, которые, по его мнению, могут оказать косвенное влияние на такую политику, как предоставление помощи Украине.

"Последнее десятилетие показало, что рост крайне правых настроений в Европе может подорвать евро", - сказал он.

Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за пять лет снизил процентные ставки, а в этом году валюта упала почти на 2,5% по отношению к доллару, главным образом из-за относительных перспектив снижения процентных ставок в еврозоне и США.