Курс євро виріс до максимуму за три роки

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,61 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 грудня встановлено на такому рівні: 34,6156 гривень за євро (+0,0487 грн). При цьому курс євро на 22 грудня становить 34,5669 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був тільки 5 лютого 2018 року - 34,83 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 34,71 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,67 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 28,4551 гривень за 1 долар (+0,2038 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 28,2513 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.