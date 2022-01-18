Курс євро виріс ще на 30 копійок до максимуму з липня 2021 року

Офіційний курс євро на 19 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3406 гривень за євро (+0,2829 грн). При цьому курс євро на 18 січня становить 32,0577 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з липня 2021 року. Вище курс був тільки 14 липня - 32,372 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку Курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро