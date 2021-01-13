Курс євро впав до 34 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,03 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 січня встановлено на такому рівні: 34,0373 гривень за євро (-0,0414 грн). При цьому курс євро на 12 січня становить 34,0787 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,11 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,08 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 27,9705 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 січня становить: 28,046 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль після зростання на початку року.