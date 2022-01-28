Курс євро впав до 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,02 гривень за євро. Це на 32 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 31 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0293 гривень за євро (-0,3139 грн). При цьому курс євро на 28 січня становить 32,3432 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 25 копійок до 32,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,00 гривень за євро.