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Курс євро знизився після триденного зростання

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 18:05
Курс євро знизився після триденного зростання Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,81 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 грудня встановлено на такому рівні: 30,8196 гривень за євро (-0,0254 грн). При цьому курс євро на 24 грудня становить 30,845 гривень за євро.

Курс євро знизився після триденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.

Курс євро знизився після триденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,86 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,83 гривень за євро.

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