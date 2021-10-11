Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,50 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 12 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5012 гривень за євро (+0,0244 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 30,4768 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,49 гривень за євро.