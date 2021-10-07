Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,43 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 30,4378 гривень за євро (+0,0243 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 30,4135 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння впав до мінімуму більш ніж за рік.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,38 гривень за євро.