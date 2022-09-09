Курс євро до долара різко виріс, піднявшись вище паритету після рішення ЄЦБ

Курс долара різко знизився в п'ятницю, 9 вересня, через те, що підвищення процентної ставки Європейським центральним банком підняло євро. Долар втратив позиції в усіх напрямках, а індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, впав на 1% до 108,400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед лідерів зростання був євро, який підскочив на 1,1% до тритижневого максимуму в 1,01105 долара, на наступний день після того, як ЄЦБ підвищив ключову процентну ставку на безпрецедентні 75 базисних пунктів.

Міністри енергетики Європейського Союзу зустрічаються в п'ятницю, щоб домовитися про те, як захистити громадян від захмарних цін на енергоносії і запобігти краху енергокомпаній, оскільки Росія поступово відключила поставки газу в Європу після вторгнення в Україну

"Це явно історія з різницею в процентних ставках. У нас є прибутковість в Європі, яка продовжує добре підтримуватися після рішення ЄЦБ", - сказав Семі Чаар, головний економіст Lombard Odier.

Ринки оцінюють з імовірністю 87%, що Федеральна резервна система США знову підвищить ставки на 75 базисних пунктів цього місяця.

Валюти, що сприймаються як більш ризиковані, також виграли від підвищення ринкових настроїв до кінця тижня, що відбилося в зростанні на європейських фондових ринках.

Фунт стерлінгів додав 1,2% до 1,16330 долара після невеликого падіння напередодні після смерті королеви Єлизавети. Король Великобританії Чарльз збирається звернутися до нації пізніше в п'ятницю.

Японська ієна продемонструвала кращий денний стрибок за місяць, піднявшись на 1,4% до 142,05 ієни за долар, відірвавшись від недавніх 24-річних мінімумів.

Австралійський долар продемонстрував кращий денний приріст за три місяці, піднявшись на 1,8% по відношенню до долара до 0,68730 долара, також відскочивши від глибоких мінімумів.

Навіть криптовалюта виросли за рахунок долара, а біткойн повернувся вище 20 тисяч доларів і подорожчав на 7%.