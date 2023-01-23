Курс евро к доллару вырос до 9-месячного максимума: что стало причиной

Евро достиг уровня 1,0903 за доллар. Валюте помог член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот, который заявил, что процентные ставки вырастут на 50 базисных пунктов как в феврале, так и в марте и продолжат расти в последующие месяцы.

В США прогнозируется менее агрессивное повышение ставок. Инвесторы также ожидают снижения ставок в США примерно на 50 базисных пунктов во второй половине года, что отражает более мягкие данные по инфляции.

Экстренные обзоры производственной сферы за январь, которые должны быть опубликованы на этой неделе, по прогнозам, покажут большее улучшение в Европе, чем в Соединенных Штатах, отчасти благодаря снижению цен на энергоносители.

"Если верить самым последним исследованиям PMI, США потеряли свои позиции лидера глобального роста. Между тем, цены на газ упали на 60% с начала декабря, что резко уменьшило негативное влияние шока условий торговли на еврозону евро", - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии в NAB.

Кроме того, инфляция в США будет падать дальше и быстрее, чем прогнозирует ФРС, добавил он. "Согласно этому сценарию, доллар США может упасть еще больше в этом год", - сообщил аналитик.

Аттрилл теперь прогнозирует, что евро достигнет 1,10 доллара к марту и 1,1700 доллара к концу года.

Курс доллара к корзине валют 23 января находится на 101,740, что лишь немного выше по сравнению с недавним восьмимесячным минимумом в 101,510.