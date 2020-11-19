Курс долара значно зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 14 копійок до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,33 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,54 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,330 - 28,3500 грн/долар, євро 33,5259 - 33,5437 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Нагадаємо, 18 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1900 грн/долар, євро 33,4268 - 33,4389 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3708 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 28,2572 гривень за 1 долар (+0,1272 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 28,1300 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день підряд після трьох днів зниження.