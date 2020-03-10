Курс долара злетів на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,98 (24,57 - 6 березня), продажу - 25,86 (24,66 - 6 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,12 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,07 (27,97 - 6 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 6 березня), продажу 3,78 (3,78 - 6 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,20 - 25,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 10 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс виріс у продажу на 34 копійки до 25,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки - до 28,80 гривні за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 березня довідковий курс на рівні 25,28 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 6 березня (24,88 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків, до кінця тижня через паніки на світових ринках курс долара може піднятися до 26 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України минулого тижня відновив продаж валюти з резервів. НБУ протягом тижня 2-6 березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 150,00 млн доларів і продав на 307,20 млн доларів.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1232,00 млн доларів і продав на 602,20 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 629,80 млн доларів.