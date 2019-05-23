Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 23 травня 2019 року виріс на 8 копійок до 26,38 грн/долар, курс купівлі до 26,36 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,37 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 29,3518 - 29,3714 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,3800

EUR/UAH 29,3518 29,3714

RUB/UAH 0,4062 0,4067

Нагадаємо, 22 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 29,3219 - 29,3613 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 2633,5723 гривень за 100 доларів (+3,1025 гривень).