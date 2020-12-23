ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара виріс ще на 20 копійок

Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає п'ятий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 28,4551 гривень за 1 долар (+0,2038 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 28,2513 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Популярні новини

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,64 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні