Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 20 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 34,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2750 грн/долар, євро 34,1292 - 34,1533 грн/євро, російський рубль 0,3840 - 0,3844 грн/рубль.

Відзначимо, 19 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1169 - 34,1411 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 28,2035 гривень за 1 долар (+0,0491 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,1544 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.