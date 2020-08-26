Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,48 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,47 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4550 - 27,4850 грн/долар, євро 32,4408 - 32,4762 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4550 27,4850 EUR/UAH 32,4408 32,4762 RUB/UAH 0,3619 0,3625

Відзначимо, 25 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 32,3850 - 32,4087 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 26 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 32,48 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,28 (27,31 - 25 серпня), продажу - 27,52 (27,58 - 25 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,00 - 25 серпня), продажу - 32,48 (32,56 - 25 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,43 - 25 серпня), продажу 3,77 (3,82 - 25 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,38 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 27,386 гривень за 1 долар (-0,0523 грн). При цьому курс долара на 26 серпня становить 27,4383 гривень за 1 долар.