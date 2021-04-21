Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 21 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,09 гривень за долар, курс в покупці до 28,07 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 33,73 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 33,7088 - 33,7360 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс зріс на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 28,0576 гривень за 1 долар (+0,0480 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить: 28,0096 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.