Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 16 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 17 копійок до 27,34 гривень за долар, курс купівлі до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3450 грн/долар, євро 31,2322 - 31,2608 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3200 27,3450 EUR/UAH 31,2322 31,2608 RUB/UAH 0,3836 0,3841

нагадаємо, 15 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,1550 - 27,1750 грн/долар, євро 31,0300 - 31,0528 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.Готівковий ринок

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 16 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,15 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,11 (27,00 - 15 липня), продажу - 27,36 (27,20 - 15 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,62 (30,40 - 15 липня), продажу - 31,15 (30,96 - 15 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 15 липня), продажу 3,87 (3,86 - 15 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар, що 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на такому рівні: 27,2738 гривень за 1 долар (+0,1548 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,1190 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.