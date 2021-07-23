Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 23 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,06 гривень за долар, курс в покупці до 27,04 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,83 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0400 - 27,0600 грн/долар, євро 31,8098 - 31,8333 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3671 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 32,0750 - 32,0986 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3683 грн/рубль.
Курс НБУ
НБУ різко знизив курс долара. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.