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Курс долара впав нижче 40 гривень: скільки коштує валюта 4 серпня

Фото: курс долара впав на 75 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 75 копійок до 39,35 гривень за долар. Курс євро впав на 95 копійок до 39,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 20 копійок до 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 38,10 грн (39,10 - 3 серпня)
  • продаж - 39,35 грн (40,10 - 3 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 38,35 грн (39,50 - 3 серпня),
  • продаж - 39,90 грн (40,85 - 3 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,10 грн (8,30 - 3 серпня),
  • продаж - 8,50 грн (8,70 - 3 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 4 серпня становить 37,2488 гривень за євро (-0,1316 гривень).

Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.

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