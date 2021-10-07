Курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і впав до мінімуму за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3314 гривень за 1 долар (-0,0189 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 26,3503 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,34 гривень за долар, курс в покупці до 26,32 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 30,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.