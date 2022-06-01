ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом

Новость на русском →
Україна, Середа 01 червня 2022 13:53
Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом Фото: ринковий консенсус - 33 гривні за долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після скасування обмежень НБУ курс долара в обмінних пунктах впав з 38,0 до 35,5 гривень. Найближчими тижнями курс буде прямувати до позначки 33,0 гривні за долар - ринкового консенсусу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

За його словами, обмеження НБУ носило суто тимчасовий характер для того, щоб захистити населення від спекулятивних сплесків, які були під час війни. Бар’єр у 10% вже приблизно з місяць як втратив свою актуальність.

"Потрібно розуміти, що готівковий ринок це похідна від безготівкового міжбанку. Вихід банків на ринок кардинально змінив ситуацію, бо саме банки можуть міняти свій безготівковий долар та євро на готівкові і наповнювати ними каси. А оскільки готівковий ринок у порівнянні із безготівковим дуже невеликий за обсягами, то присутність банків автоматично збила спекулятивні настрої", - сказав він.

Шапран зазначив, що "у перші дні скасування обмежень ми бачили кілька мародерів, які намагались продавати по 38,5, але і конкуренція, і здоровий глузд, і все ж таки фіксований офіційний курс дали про себе знати".

У підсумку карткові курси банків і готівковий зближуються. І тепер вже небанківські обмінні компанії, відчувши зміну тренду, грають на зниження курсу долара та євро до гривні.

Що буде з курсом найближчими тижнями

"На мою особисту експертну думку, якщо не буде негативних новин від наших зарубіжних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями буде прямувати до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус який вже склався у банків по карткових курсах", - зазначив Шапран.

За його словами, те що процес зближення курсів відбувається повільно, - це нормальна ринкова ситуація на яку діє багато факторів.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України 1 червня 2022 року курс долара у продажу знизився на 40 копійок до 35,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 38,20 гривень за євро, курс злотого знизився на 15 копійок до 8,40 гривень за злотий.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу