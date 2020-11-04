Курс долара стабільний на відкритті міжбанку

На відкритті міжбанківського валютного ринку 4 листопада 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії майже не змінився і становить 28,54 гривень, купівлі - 28,53 гривень. У той же час курс євро знизився на 9 копійок - до 33,35 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,5300 - 28,5450 грн/долар, євро 33,3430 - 33,3576 грн/євро, російський рубль 0,3600 - 0,3606 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 3 листопада торги закрилися в діапазоні 28,5200 - 28,5500 грн/долар, євро 33,4054 - 33,4406 грн/євро, російський рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Тим часом офіційний курс долара в Україні зростає другий тиждень поспіль. На 4 листопада Національний банк підняв його на 13 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс на 4 листопада встановлено на позначці 28,6 гривень за 1 долар (+ 0,0173 грн). При цьому курс на 3 листопада становив 28,5827 гривень за 1 долар.

Прогноз на перший тиждень листопада

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович розповів РБК-Україна, що курс долара цього тижня буде зростати. За його словами, курс перевищить 28,5 гривень за долар, і до кінця місяця буде коливатися в діапазоні 28,5-29 гривень за долар.