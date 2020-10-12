Курс долара стабільний на міжбанку, євро трохи подорожчав

Курс долара на міжбанку станом на 10:20 12 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився і склав 28,25 гривень за долар, курс купівлі теж стабільний - 28,23 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки - до 33,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2350 - 28,2550 грн/долар, євро 33,3681 - 33,3861 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3668 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 9 жовтня валютні торги закрилися в діапазоні 28,2350 - 28,2500 грн/долар, євро 33,3427 - 33,3519 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Нагадаємо, Національний банк встановив офіційний курс на 12 жовтня на рівні 28,20 гривень за долар. Американська валюта подешевшала на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після тривалого зростання.

Як розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна, цього тижня очікується незначне зниження курсу долара. За його словами, долар на міжбанку буде торгуватися в районі 28,1 грн, а готівковий - 28,0/28,2 грн.

Минулого тижня в НБУ заявили, що на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися переважання попиту на валюту над пропозицією.