Курс долара на міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку в продаж 14 червня 2019 року не змінився - 26,46 грн/долар, курс купівлі - 26,42 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 29,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4200 - 26,4600 грн/долар, євро 29,6987 - 29,7410 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4200 26,4600

EUR/UAH 29,6987 29,7410

RUB/UAH 0,4105 0,4115

Нагадаємо, 13 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4300 - 26,4650 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8339 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 червня встановлено на такому рівні: 2642,1945 гривень за 100 доларів (+0,4865 гривень).